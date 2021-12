Cerca de 800 pessoas foram atendidas no município através do evento Ação de Cidadania - Foto: Italo Dornelles

Publicado 03/12/2021 17:40 | Atualizado 03/12/2021 17:48

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Assistência Social e da subsecretaria da Pessoa com Deficiência, realizou nesta quinta-feira (3), no Parque de Eventos, localizada no Centro de Itaguaí uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, diversos serviços foram oferecidos à população.



A “Ação de Cidadania- Dia Internacional da Pessoa com Deficiência” tem como objetivo tornar o município referência na política de inclusão e acessibilidade por meio da formação de agentes transformadores da qualidade de vida da pessoa com deficiência (PCD), conscientizando a população sobre a sua importância. O evento comemorativo não é o primeiro que ocorre no município a pasta vem desenvolvendo diversas ações que buscam dar ao PCD o amparo necessário.





-Em Itaguaí através do trabalho da Assistência Social, as pessoas com deficiência estão se cadastrando, buscam saber mais o seu direito e com isso quem ganha é a própria população. Hoje o PCD tem uma representatividade e legitimidade, ele de fato é incluído na sociedade. Exemplo disso é a pessoa com deficiência indo aos eventos, acreditando e procurando nossa secretaria-, explica Valnei Costa.





Estiveram presente a equipe de conscientização da Lei Seca e comissão da pessoa com deficiência da Alerj. Além disso, o público pode aproveitar a oficina que faz parte do projeto “Itaguaí Ação Esporte e Inclusão”, um projeto da Secretaria de Assistência Social por meio da subsecretaria da pessoa com deficiência em parceria com a secretaria de Esporte e Turismo. O morador de Itaguaí também aproveitou o estande com bonecos inclusivos feitos pela artesã Sônia da Silva. A APAE esteve presente com as crianças que participaram das oficinas e puderam tirar fotos com o Papai Noel, que faz parte do evento da cidade: Natal Eu Amo Itaguaí.

Natal Eu amo Itaguaí recebeu nesta quinta-feira (3), a Apae. Foto: Italo Dornelles

- Eu não tenho palavras para descrever a emoção de ver nossas crianças brincando, pulando, interagindo. Hoje foi emocionante! Eles se sentiram amados, realmente se sentiram parte. Não me lembro de ver nossos assistidos recebendo tanto carinho, e olha que estou na APAE desde 2008. Nós não sentimos carinho de pena e sim por sermos seres humanos, eu só consigo agradecer o amparo-, diz Mizarete da Silva, vice-presidente da APAE.



-A expectativa foi atendida, estou feliz e orgulhosa pela quantidade da população atendida hoje, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente conseguiu fazer essa ação e a expectativa foi atendida. Recebemos entorno de 800 pessoas-, comemora a Secretária de Assistência Social, Michelli Sobral.