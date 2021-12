Prefeitura de Itaguaí disponibiliza curso gratuito para garçom e garçonete. - Foto: Banco de Imagens (Anna Zielinska)

Prefeitura de Itaguaí disponibiliza curso gratuito para garçom e garçonete. Foto: Banco de Imagens (Anna Zielinska)

Publicado 15/12/2021 00:26

A Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável disponibilizou a inscrição do curso para garçom e garçonete. Foram liberadas pela pasta um total de 30 vagas com carga horária do curso de 16 horas. As aulas começam nesta quarta-feira (15) e vai até quinta-feira (16).

- O curso nasceu de uma necessidade que nós identificamos no mercado, especialmente nessas festas de fim de ano que há as contratações temporárias. Identificamos também, por conta da pouca quantidade de currículos no centro de oportunidades, a gente identificou a necessidade de treinar e capacitar os profissionais de Itaguaí- explica o secretário de Desenvolvimento, Victor Benezath.

O Curso é gratuito e o conteúdo programático inclui: personalização e habilidade, ambientes de trabalho, serviços, relacionamento e postura com o Cliente, Segurança preventiva nas atividades, empreendedorismo no setor, setores diversos, com se portar e Aula prática.

- O curso conta com jovem aprendiz e pessoas que já trabalharam no mercado e nosso objetivo é fazer com que a população tenha cada vez mais capacitação e qualificação profissional, automaticamente oferecemos uma qualidade maior de mão de obra-, finaliza o secretário.