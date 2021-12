Presépio feito com material reciclável - Foto: Divulgação

Presépio feito com material reciclávelFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2021 12:56

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (SMMAP), lançou, na sexta- feira (10), a Decoração Sustentável.

Itaguaí foi uma das primeiras cidades do Estado do Rio de Janeiro a pensar em soluções para os impactos que as festividades de fim de ano trazem e como utilizar materiais recicláveis para decoração de natal.

Dez coletores de material reciclável foram instalados na Praça do Golfinho, Orla de Coroa Grande, Prefeitura, Parque Municipal e Calçadão. Um presépio e uma árvore de natal feita com mil garrafas PET também foram confeccionados.

O Prefeito Rubão, grande incentivador das práticas sustentáveis, fez questão de prestigiar a iniciativa.

"Quero contar com a população do bairro para que me ajude a cuidar dessa inciativa. Parabenizo toda Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem trabalhado muito, incansavelmente, nesta questão ambiental na cidade, até porque durante anos de descaso, a nossa orla virou isso que é hoje. Estamos lutando, brigando com quem mais polui, que é nosso porto. Cria-se o desenvolvimento, mas preservando o que há de melhor: nosso meio ambiente. Vamos cobrar e lutar muito para ter nossa Coroa Grande de anos. Tenho certeza que vamos ter de volta esse mar de Coroa Grande, a Ilha da Madeira e as ilhas aqui da região", disse o prefeito de Itaguaí.

Segundo a secretária municipal da pasta, Shayene Barreto, o objetivo foi mostrar para a população que é possível fazer um natal bonito e ao mesmo tempo pensar no meio ambiente.

“Precisamos começar pelo simples, entender que nem tudo é lixo, que o que não serve mais pra uma pessoa pode servir pra outra. Com materiais, como papelão e garrafas PET, conseguimos fazer uma decoração linda. O objetivo é conscientizar a população que sustentabilidade é um dever de todos e que cada um precisa fazer a sua parte”, conta Shayene Barreto.

A secretária ainda explicou que todo material coletado será destinado a catadores locais, mobilizando a economia do município e ajudando no aumento de renda desses agentes.