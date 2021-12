A Secretaria de Obras segue com a operação nos bairros com caminhões a vácuo para agilizar o retorno à normalidade. - Divulgação

Publicado 08/12/2021 23:04 | Atualizado 08/12/2021 23:08

ITAGUAÍ- As fortes chuvas que atingiram Itaguaí nas últimas 24 horas deixaram o município em estado de atenção, com ruas alagadas. As equipes da Defesa Civil e da secretaria de Obras seguem deste ontem, terça-feira (7) monitorando as áreas de inundadas. Nesta quarta-feira (8), o trabalho foi intenso e seguirá em regime especial até tudo voltar à normalidade.

O trabalho contínuo de dragagem de rios da região com histórico de inundação reduziu significativamente o impacto das chuvas. Itaguaí foi o município mais atingido do Grande Rio, com registro de 138mm de chuva em 24 horas.



Em entrevista o Tenente-coronel e subsecretário da Defesa Civil, Escarani disse estar acompanhando e monitorando desde o início das chuvas, os locais alagados assim como as condições das famílias atingidas.



- Estamos com as secretarias de Obras e Assistência Social, dentre outras, para atender à população da melhor forma, com ajuda humanitária e vistoria das casas-, completa o subsecretário.





Restos de um guarda-roupa é retirado do canal, lixo atrapalha escoamento de água no canal Viana. Divulgação

Quatro pontos da cidade sofreram com alagamentos, mas foi o Canal do Viana, no Engenho que precisou da atenção das equipes, que teve o trabalho preventivo iniciado há pouco mais de duas semanas. Em alguns trechos desse importante corpo hídrico, o acesso é difícil, o que dificulta a entrada de máquinas da Prefeitura. Ontem as equipes, numa ação de limpeza, retiraram muito lixo acumulado e até resto de um guarda-roupa que impedia a passagem da água. Hoje, o trabalho segue o mais rápido possível com caminhões a vácuo atuando para eliminar pontos de alagamentos em diversos locais do bairro. Também há uma frente de trabalho de limpeza dos bueiros, medida fundamental para facilitar o escoamento das água e que ocorre desde o início da gestão.



- Estamos até fazendo o emergencial, porque estamos com ação em todos os trechos dos canais. Fizemos o canal da Ponte Preta, 26 de Dezembro, Mangueira, e lá não tivemos problemas de alagamento. Aqui no canal da 18, no Viana, nós iniciamos agora no início de dezembro a dragagem dos rios. Nós também pegamos na sexta-feira um projeto de macro-drenagem que a secretaria licitou. Hoje estaremos executando um desses projetos, para desafogar o canal da 18, justamente o canal que está muito cheio, devido ao fato de que há muitas edificações nos rios, muito lixo e estamos executando essa ação, removendo o lixo. Há alguns muros que vamos remover para melhorar o escoamento dessas águas do canal da 18. Fazendo isso, as águas das ruas alagadas vão escoar-, explica a secretária de Obras, Elisa Giovanna Dias.



A Secretaria de Obras segue com a operação nos bairros com caminhões a vácuo para agilizar o retorno à normalidade. Equipes da Secretaria de Assistência Social acolheram, num Ciep da região, famílias que ficaram desalojadas por algumas horas, mas todas já retornaram a suas casas. Na manhã desta quarta-feira (8/12), houve aula normal nas escolas da rede pública. Não há registros de mortes, feridos ou desabrigados.