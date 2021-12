O material entorpecente apreendido contabiliza um total de mais de R$ 300 mil reais. - Divulgação

ITAGUAÍ- A Polícia Militar do 24ª BPM apreendeu drogas e armas na tarde desta quinta-feira (16), em Itaguaí (RJ). O material foi encontrado em um galão de plástico enterrado, no Morro do Carvão após uma denúncia anônima.

Segundo a PM, durante patrulhamento na área, com objetivo de impedir roubo de rua e veículos, recebeu uma denúncia anônima com informações de onde poderia estar guardado armas e entorpecentes de criminosos que atuam na redondeza. De posse das informações os agentes seguiram em patrulhamento e localizaram onde o material estava enterrado, nele havia material entorpecente e material bélico. O material entorpecente apreendido contabiliza um total de mais de R$ 300 mil reais.

Ao todo, foram apreendidos 5.810 trouxinhas de maconha, 3.690 trouxinhas de haxixe, nove (09) tabletes de Maconha totalizando em torno de 2kg, 140 frascos de loló, 8.869 pinos de pó de 20, uma Réplica de Fuzil Colt, dois revólveres cal. 38, uma Pistola cal. 45, 11rádios transmissores, três baterias de rádio e sete bases de rádio. A ocorrência foi registrada no 50ª DP.