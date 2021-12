Com os suspeitos foram arrecadados R$252,00 em espécie encaminhado para a 50ªDP. - Divulgação PMERJ

Publicado 17/12/2021 19:29 | Atualizado 17/12/2021 19:31

ITAGUAÍ- Policiais da 5ª Cia do 24º BPM (Queimados) prenderam, na tarde desta sexta-feira (17), três integrantes da milícia. Os suspeitos foram encontrados devido dados da inteligência os milicianos se deslocaram para Coroa Grande, em Itaguaí, devido a intensa movimentação de viaturas Policiais militares no Município de Seropédica.

Os homens foram presos realizando extorsão sistemáticas a comerciantes, local de atuação do mesmo grupo Paramilitar que exerce influência no Bairro Canto do Rio.

Com os suspeitos foram arrecadados R$252,00 em espécie além de diversas conversas de aplicativo de mensagens sobre a prática de extorsão e como realizá-la em Coroa Grande. Diante dos fatos e materialidade dos delitos de extorsão a autoridade de polícia judiciária iniciou o flagrante. Ocorrência em andamento na 50° DP. Após apreciação da autoridade policial competente, os elementos ficaram presos à disposição da justiça.