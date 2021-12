Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira esteve ao lado da Secretaria de Obras e Defesa Civil vistoriando as limpezas dos canais na madrugada deste sábado. - Divulgação

Publicado 18/12/2021 16:41

Para tentar amenizar os estragos ocasionados pela chuva desta sexta-feira (17/12), a Prefeitura está intensificando, neste sábado, o trabalho nos bairros atingidos. As equipes deram uma resposta imediata no auxílio aos moradores das áreas mais afetadas. Todo o efetivo de máquinas e caminhões da Prefeitura foi colocado nas ruas para desobstruir os pontos críticos.

As ações seguem ininterruptas. Ocorreram durante toda a madrugada e foram acompanhadas de perto pelo prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, que esteve no comando das operações. Em um dos locais, o prefeito montou uma força-tarefa para desobstruir um trecho do canal nas proximidades da Cemeru. Lá, ele se deparou com muito lixo acumulado, vegetações, além de construções irregulares que impediam o escoamento da água.

Durante os trabalhos, a Prefeitura atendeu ocorrências de alagamentos por toda a cidade, como em Cora Grande, Vila, Brisamar, Engenho e Chaperó. Hoje, os agentes das secretarias das Obras e de Ordem Pública seguem em regime especial. As equipes de Assistência Social e da Defesa Civil estão nas ruas dando auxílio aos moradores. Como a previsão é de mais chuva na cidade, as equipes seguem em regime de emergência.

Para auxiliar os desabrigados a Defesa Civil abriu o CIEP 497, no Engenho. Quem precisar de abrigo pode se dirigir ao Ciep localizado na Rua Manoel Soares da Costa,11.