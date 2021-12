Presidente da câmara e secretarias trabalharam ininterruptamente para diminuir e prefenir os danos da chuva. - DIvulgação

Publicado 20/12/2021 23:33

ITAGUAÍ- Após as fortes chuvas que atingiram o município e diversos outros pontos do Estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira (17), o Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, vereador Gil Torres (PSL), representando todo o Legislativo, esteve presente nas ações de reparos e contenção de danos causados pelo temporal no município.



O vereador sobrevoou a cidade em um helicóptero para mapear os pontos mais críticos atingidos pela tempestade. A aeronave foi cedida por empresários da região, a fim de facilitar a visibilidade total dos danos. Máquinas e equipamentos também foram cedidas para auxiliar no trabalho da Prefeitura.



A ajuda foi fruto de um senso de responsabilidade de pessoas conscientes do seu dever social durante uma catástrofe e não teve custos para o Executivo nem para o Legislativo.



O chefe do Poder Legislativo esteve com a secretária de obras e urbanismo, Elisa Giovanna, e servidores do corpo técnico da Prefeitura para acompanhar as ações para desobstrução, escoamento de água e contenção de encostas.



— Mesmo com a prerrogativa de só fiscalizar as ações do Executivo, o meu senso de humanidade me fez estar presente e tentar ajudar. São pessoas que perderam suas coisas e nós, como membros do poder público, temos que estar lá para auxiliar no que estiver ao nosso alcance — disse o chefe do Legislativo.



A Prefeitura de Itaguaí iniciou uma campanha para conscientizar os moradores da importância do descarte correto de lixo e entulho. A ação tem o objetivo de fazer com que as próximas chuvas, comuns no período do verão, tenham efeitos minimizados no município. Os trabalhos de reparos continuam sendo realizados pelas equipes da Prefeitura e acompanhados de perto pelo Poder Legislativo.