Encontro com o chefe do Executivo, Rubem Vieira e a parlamentar, Rosângela Gomes resulta em emenda parlamentar. - Foto: Ítalo Dornelles

Publicado 21/12/2021 11:52

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí recebeu uma emenda parlamentar de R$ 3 milhões destinada a promover reformas em unidades de saúde e a compra de novos equipamentos. O recurso foi viabilizado pela deputada federal Rosângela Gomes e o anúncio de que a cidade poderá contar com esse suporte financeiro foi feito pelo prefeito Rubem Vieira, na noite desta segunda-feira (20/12).

— Em nome de todo itaguaiense, eu só posso agradecer essa ajuda que veio em uma bora hora. Deputada, muito obrigado! Itaguaí precisa muito de ajuda vinda de pessoas comprometidas como a senhora — comemorou o prefeito.

Em seu encontro com o chefe do Executivo municipal, a parlamentar destacou:

— Hoje, além de fazer uma pequena prestação de contas aqui, estou entregando nossa emenda parlamentar. Essa verba é para assistência, principalmente nesse momento de pandemia, de dificuldade e final de ano — disse a deputada, que ainda completou: — Prefeito, conte comigo para defender esse povo, trabalhando ao seu lado —.

O prefeito, também lembrou que a cidade sofreu muitos nas últimas semanas com as fortes chuvas. Finalizando a entrevista o chefe do executivo informou que a deputada se colocou à disposição para ajudar a cidade de Itaguaí em Brasília.