projeto está em sua primeira fase e abrangeu os bairros do Engenho, Vista Alegre, Canal do Viana próximo ao Guanabara e próximo ao Hospital CEMERU - Divulgação

projeto está em sua primeira fase e abrangeu os bairros do Engenho, Vista Alegre, Canal do Viana próximo ao Guanabara e próximo ao Hospital CEMERUDivulgação

Publicado 21/12/2021 13:23

ITAGUAÍ- A Prefeitura Municipal de Itaguaí através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento deu início a uma campanha de conscientização contra alagamentos e inundações nos bairros que sofrem com os impactos causados pelas fortes chuvas.

No informativo distribuído à população é orientado sobre diversos assuntos como: a correta destinação dos resíduos sólidos, como solicitar o serviço oferecido pela Secretaria de Ordem Pública e Limpeza Urbana de coleta de entulho, resíduos provenientes de poda de árvores e bens inservíveis e canal de comunicação da Defesa Civil onde os moradores poderão obter informações sobre pontos de apoio em caso de alagamentos.

O projeto está em sua primeira fase e abrange os bairros do Engenho, Vista Alegre, Canal do Viana próximo ao Guanabara e próximo ao Hospital CEMERU, que foram os locais mais afetados pelas fortes chuvas ocorridas no final de semana.

A ação realizada é de extrema importância, pois orienta a população sobre atitudes que devem tomar para minimizar os efeitos do descarte inadequado de resíduos e o armazenamento incorreto de materiais.

Lixo Zero Itaguaí

O serviço de remoção gratuita oferecido pela secretaria de Ordem Pública e Limpeza Urbana de Itaguaí agora atende a pedidos de todos os bairros da cidade, através do site para retirada de:

Entulho - produzido em pequenas obras residencias;



Galhadas - provenientes de podas de árvores;



Bens Inservíveis - fogões, geladeiras, sofás, eletrodomésticos, entre outros.