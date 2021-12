Poluição da Baía de Sepetiba é um dos temas levantados na atual gestão. - Foto: Rui Okada

Publicado 29/12/2021 21:54

ITAGUAÍ- Uma das bandeiras do prefeito Rubem Vieira em Itaguaí é o cuidado com o meio ambiente. O chefe do poder executivo deixou claro suas intenções sobre a pasta com os diversos programas oferecidos por meio da secretaria de Meio Ambiente neste ano. O ano de 2022 seguirá com o mesmo objetivo.

Em seu discurso de encerramento do período legislativo da Câmara Municipal, Rubão avisou que não vai dar refresco ao Porto, interditado e multado este ano, pela administração municipal, com base em relatórios que apontaram crimes ambientais.

- Vamos continuar brigando contra quem mais polui nossa cidade, que é Porto. Vamos continuar cobrando. E já faço um apelo à Câmara. Essa briga não é só do prefeito. Se hoje não temos uma orla decente foi porque o Porto acabou, inclusive, com a Ilha da Madeira. Hoje, eles precisam devolver o que tiraram da cidade. Dar máscara não devolve o que eles estão tirando, acabando com os peixes, acabando com a beleza natural. É obvio que não queremos que o Porto saia daqui, porque gera emprego e desenvolvimento, mas eles têm que ser como muitos portos de fora, que cuidam da sua comunidade e do pescador – disparou o prefeito.