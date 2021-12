Secretário de Desenvolvimento entrega certificado para participantes do curso de garçom e garçonete. - Divulgação

Publicado 23/12/2021 06:00

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, realizou, na quarta-feira (22/12), a entrega de certificados aos participantes do curso de garçom e garçonete, uma iniciativa do Programa de Capacitação e Qualificação Profissional.



O ato simbólico aconteceu na Casa do Empreendedor, onde os candidatos também participaram de uma entrevista para disputar 30 vagas oferecidas pelo Club Med, resort de alto luxo em Mangaratiba.



– Nossa expectativa é a de que todos os alunos saiam daqui hoje contratados pela empresa que realiza as entrevistas – comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Itaguaí, Victor Benezath, que ainda disse: – Estamos proporcionando aos moradores da cidade uma oportunidade inovadora, que é obter capacitação e qualificação profissional conectada ao mercado de trabalho.





Parceria