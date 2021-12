Defesa Civil percorre bairro de Itaguaí. - Divulgação

Publicado 22/12/2021 20:26

ITAGUAÍ- A subsecretaria Municipal de Defesa Civil de Itaguaí, na terça-feira(21), percorreu o Bairro do Itimirim, que consta como o local com maior risco de deslizamento de massa, conforme estudo apontado pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM/RJ), que através de seu Departamento de Recursos Minerais busca realizar ações e medidas preventivas.

A pasta para uma visualização mais ampla e registro de imagens desses locais, contou com a tecnologia de um drone que possibilitou uma visão completa de todos os trechos do Bairro.

Essas ações foram tiveram como objetivo: informar aos moradores sobre as áreas suscetíveis a um evento adverso, incentivar à população ao cadastro no Sistema de Alerta do 40199, levantamento de pessoas com deficiência física, para priorização no caso de necessidade de remoção do local, informar sobre as atribuições da subsecretaria e contato pelo telefone 199, atualização do cadastro de moradores e residências, de acordo com o mapeamento do DRM/RJ, além de constituir uma relação de prevenção entre a comunidade e a Defesa Civil do município.

Segundo a Defesa Civil a importância dessas ações é a disseminação de informações preventivamente ao público e o levantamento das necessidades de cada localidade para melhor eficiência no atendimento ao morador da cidade.