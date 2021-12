Carro colide contra pilastra na Br-101. - Foto: Chiara Martelotta

Carro colide contra pilastra na Br-101. Foto: Chiara Martelotta

Publicado 21/12/2021 21:23 | Atualizado 21/12/2021 22:05

ITAGUAÍ- Quatro pessoas morreram em um grave acidente na BR-101, na Rio Santos, em Itaguaí, na tarde desta terça-feira (21). O motorista ficou ferido e teve que ser socorrido para o Hospital Municipal São Francisco.



A batida aconteceu no bairro Brisa Mar, no sentido Rio de Janeiro, na Região Metropolitana. O veículo Hyundai/ HB20 ficou totalmente destruído, até o momento não foi informado sobre o que ocasionou o acidente.



Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista, identificado como Pedro Vidal, 26 anos, foi levado para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, sem ferimentos graves.



Conforme o delegado Marco Castro da 50.ª DP foi feito o teste etílico no condutor e o resultado foi negativo. A perícia foi acionada para investigar a tragédia. Ainda não há informações detalhadas das vítimas que vieram a óbito que até às 19h30 permaneciam no local aguardando remoção dos corpos pelo rabecão.