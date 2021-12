Pela primeira vez na história de Itaguaí, o Prefeito e Vice-prefeito prestigiaram a sessão de encerramento do período legislativo. - Foto Divulgação

Publicado 23/12/2021 22:30

ITAGUAÍ- Pela primeira vez na história de Itaguaí, o Prefeito e Vice-prefeito prestigiaram a sessão de encerramento do período legislativo. O fato aconteceu na manhã de hoje (23) durante a 60ª Sessão Ordinária. Após a votação do orçamento e das emendas de autoria dos vereadores,houve discursos sobre o encerramento do período Legislativo. Com a votação, o recesso foi iniciado hoje e irá até o dia 02 de fevereiro.



A última sessão do ano, o Presidente da Casa, vereador Gil Torres (PSL), fez um balanço da gestão da Casa Legislativa que possibilitou a economia de mais de R$ 1.800.000, 00 que foram devolvidos ao Executivo em um cheque simbólico que os vereadores entregaram ao Prefeito Rubem Vieira e ao vice Valtinho ((PODEMOS).



Em seu discurso, o prefeito manifestou alegria em reencontrar os servidores da CMI que trabalharam com ele durante seu mandato à frente do Legislativo e agradeceu a cada vereador que com seu mandato, contribui em prol de melhorias para o município.

O prefeito discursou por aproximadamente uma hora e realizou um balanço sobre as ações do Executivo. O tema enchentes, muito comentado por Rubão desde a época em que esteve à frente da Casa Legislativa, foi o assunto mais falado, tendo em vista que na semana passada o município de Itaguaí, bem como diversos outros pontos do Estado do Rio de Janeiro, foi bastante atingido pela tempestade.

O chefe do Executivo lembrou que de fato a limpeza de córregos e rios não é responsabilidade do município, e sim do Governo do Estado, mas tão logo assumiu a Prefeitura, buscou parcerias para resolver o problema. Embora muitos pontos tenham alagado, Rubem Vieira destacou que o prejuízo só não foi maior pois a limpeza já vinha sendo realizada há algum tempo e destacou que em alguns pontos da cidade foram realizadas a remoção de árvores e muros que tombaram em pontos prejudicando o escoamento da água. O chefe do Executivo, que acompanhou ativamente o trabalho das equipes da Prefeitura após o temporal, agradeceu as pessoas que apoiaram e ofereceram ajuda para solucionar os problemas causados pela chuva.



Ainda sobre a questão dos rios, o chefe do executivo lembrou que há trabalhos que dependem de outros órgãos, como o valão próximo ao Guanabara, que aguarda que a Cedae realize a mudança da sua tubulação para que a limpeza seja finalizada.



O Prefeito informou que o ano de 2021 teve como foco colocar a casa em ordem, quitando dívidas de gestões passadas e devolvendo aos servidores os atrasados. Rubão prometeu que ano que vem pretende realizar obras e trazer cada vez mais melhorias para Itaguaí.



Sobre a relação entre os poderes, o Prefeito enfatizou a importância do diálogo para resolver os problemas crônicos da cidade e afirmou que tem orgulho de ter os vereadores junto com ele neste mandato de prefeito, fazendo cobranças e ajudando o Executivo quando necessário.



— Vereadores me cobram, me mandam requerimentos de informações, mas quando preciso eles chegam junto — reconheceu.



Rubão anunciou que o evento “Natal, eu amo Itaguaí” já garantiu mais 40 milhões em arrecadação para o município.

Sobre as rivalidades políticas, o Prefeito destacou que o importante é unir forças em prol de trazer melhorias para o município.



— Somos eventualmente adversários políticos, mas não inimigos políticos. Brigamos pelo mesmo objetivo: ajudar Itaguaí a crescer — afirmou, enfatizando que está à disposição dos vereadores e que o apoio da Casa Legislativa é essencial — vamos trabalhar muito para fazer essa cidade dar certo!



O Prefeito falou ainda sobre a reforma da Emergência do Hospital Municipal São Francisco Xavier. O chefe do Executivo afirmou que por muito tempo foram realizadas reformas paliativas, mas dessa vez a Prefeitura de Itaguaí está realizando uma reforma efetiva para dar qualidade no atendimento e a dignidade que a população de Itaguaí merece.

— Só quero agradecer. Este ano será de muita coisa nova e boa. Temos trabalhado muito para fazer a diferença em Itaguaí. Que 2022 seja um ano de obras! — desejou o Prefeito.

O vice-prefeito Valtinho também discursou agradecendo o apoio dos membros do Legislativo. Ele saudou os presentes e disse que tem orgulho dos vereadores da cidade, que representam muito bem cada bairro. Valtinho afirmou que o Executivo está de portas abertas e que os vereadores não irão encontrar nenhuma dificuldade para realizar seu papel de fiscalizar o Executivo.

— Ano que vem prometo trabalhar ainda mais por Itaguaí! — comprometeu-se o vice-prefeito.

O Presidente Gil Torres elogiou a atuação dos chefes do Executivo:

— Não é favor, é obrigação. Mas tenho que dar os parabéns, pois todos estão muito empenhados! — elogiou o chefe do Legislativo