Por Lili Bustilho

São José de Ubá – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores ubaenses o perfil dos dois candidatos a prefeito de São José de Ubá. Município situado no Noroeste Fluminense, de acordo com o último Censo (2010), possui 7.003 moradores. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere em ordem alfabética os que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.



Gean (MDB) – Gean Marcos Pereira da Silva, um homem simples e humilde vindo da zona rural. Estudou em Bom Jesus no Colégio agrícola e formou como técnico agrícola. Trabalhou na área por 1 ano e 6 meses, estagiou na caixa econômica, em 1990. Concursou como PM e atuou por quase 15 anos até se aposentar e ingressar na área política como vereador até que em 2012 concorreu e venceu como prefeito de São José de Ubá ficando na prefeitura por 4 anos e agora considera estar voltando muito mais maduro para governar o município.



Marcionílio (Solidariedade) – Marcionílio Botelho Moreira é filho de Milton da Silvana e Ricardina, família humilde e de trabalhadores rurais, sendo a origem de seu pai do Morro do Pinhão e sua mãe da Comunidade da Inveja, na zona rural. Estudou no antigo colégio estadual Moacyr Gomes de Azevedo. Durante sua infância buscava picolé de ônibus em Itaperuna para vender no município e desse trabalho adquiriu uma casa no Morro do Pinhão. Logo depois começou a trabalhar em um escritório de contabilidade e em seguida na Ceasa. Formou-se em técnico em contabilidade e abriu seu próprio escritório já em companhia da sua então noiva Adriana Verdan. Concluiu a faculdade de Ciências Contábeis. Tenta reeleição.





Coligações:

Gean Marcos Pereira da Silva é candidato pela coligação ‘Pra Ubá voltar a sorrir”.



Marcionílio Botelho Moreira é candidato pela coligação “Ubá para todos”. Gean tenta a reeleição no município.