Município situado no Noroeste Fluminense possui 17.760 habitantes, de acordo com o último Censo. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Porciúncula – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores pociunculenses o perfil dos quatro candidatos a prefeito de Porciúncula. A população no último censo [2010] registra 17.760 habitantes. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere com os nomes em ordem alfabética os que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.



Guilherme Fonseca (DEM) - Guilherme Fonseca é nascido em Porciúncula, foi candidato a deputado estadual em 2018, é arquiteto urbanista, bacharel em Direito com especialização em Gestão Pública e Engenharia Urbana. É conselheiro estadual do IAB-RJ, subchefe da Divisão de Urbanismo e Planejamento Regional do Clube de Engenharia, membro da Associação Brasileira de Pavimentação e ex-presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro.





Léo Coutinho (Solidariedade) – Leonardo Paes Barreto Coutinho, casado com a Jamila e pai da Milla e do Théo. Vereador por 3 mandatos, uma vez vice prefeito e atual prefeito do município de Porciúncula. Carrega em seu currículo a marca de ter sido o vereador mais jovem da história do município. São 20 anos dedicados a população de Porciúncula. E agora, candidato a reeleição para prefeito.



Saulo da Saúde (PDT) - Saulo Araújo Calzolari, nascido em Tombos (MG), criado em Porciúncula; formação nutricionista, sanitarista, advogado (UNIG) e administração pública (UFF). Foi Secretário de Saúde (2005/2008), vereador (legislatura 2009/2012).





José Paulo (Republicanos) – José Paulo Ferreira, o Zé Paulo, 57 anos, agente de futebol, nascido em Porciúncula, é a primeira candidatura.



Coligações:

Guilherme Fonseca Cardoso é candidato pela coligação “Juntos por todos”.



Leonardo Paes Barreto Coutinho é candidato pela coligação “Porciúncula no caminho certo”.



Saulo Araújo Calzolari é candidato pelo partido PDT.



José Paulo Ferreira é candidato pelo partido Republicanos.