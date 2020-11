A população de acordo com último censo [2010] é de 12.600 habitantes. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/11/2020 15:02 | Atualizado 14/11/2020 15:44

Cardoso Moreira – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores o perfil dos quatro candidatos a prefeito de Cardoso Moreira. A população de acordo com último censo [2010] é de 12.600 habitantes. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere um perfil resumido em ordem alfabética dos nomes que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.





Alexandre Nogueira Neto, Alexandre Nogueira (PSB) – Nasceu em Itaperuna. É funcionário concursado da PETROBRAS desde 2005, como técnico de manutenção sênior. Além de ter concluído os Cursos Técnicos de Eletrotécnica, Automação Industrial e de Tecnólogo de Petróleo e Gás; tem formação superior como Engenheiro de Automação e Controle. Atualmente, está cursando a Faculdade de Administração Pública. Em 2016 concorreu pela primeira vez em uma Eleição, disputando o cargo de vereador em Cardoso Moreira.



Geane Cordeiro Vincler, Geane (PSD) – Nascida e criada em Cruz do Menino, interior de Cardoso Moreira, psicopedagoga, foi secretária de assistência Social e Direitos Humanos no período de 2013 a 2016. Vereadora mais votada da cidade no pleito de 2016.

Manoel Sardinha, Neto Sardinha (DC) – Tem 37 anos, casado com Mariane Cantarino Sardinha, é pai de Saulo e Benício. Neto já foi Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Cardoso Moreira (2008), Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira (2009-2015), Secretário Municipal de Educação de Cardoso Moreira (2015-2016). Em 2016, disputou a eleição como candidato a vice-prefeito. Este ano, concorre ao cargo de prefeito de Cardoso Moreira pelo DC, juntamente com Kênia Quintal, do Solidariedade.



Renato José de Almeida Vieira, Renatinho Medeiros (MDB) - Nascido nos bairros das Palmeiras onde carrega, comerciante, concorreu em três eleições, sendo que na sua primeira disputa perdeu com apenas 30 voto e na segunda eleição foi o mais votado do município, na terceira manteve a mesma votação. Eleitor de dois mandatos.





Coligações:

Alexandre Nogueira é candidato pela coligação “Para Cardoso prosperar de novo.”

Geane é candidata pela coligação “Todos por um sonho”.

Neto Sardinha é candidato pela coligação “Juntos por Cardoso”.

Renatinho Medeiros é candidato pela coligação “Juntos somos mais fortes”.