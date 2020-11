Município situado no Noroeste Fluminense de acordo com o último Censo possui 9.475 habitantes. Foto: @dronecidade

Por Lili Bustilho

Varre-Sai – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores o perfil dos três candidatos a prefeito de Varre-Sai. A população de acordo com o último censo [2010] é de 9.475 habitantes. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere, com os nomes em ordem alfabética, os que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.



Lauro Abib Fabri, Lauro Fabri (MBD) – Nascido e criado em Varre-Sai, já concorreu ao cargo de prefeito na cidade e esse ano, nas eleições de 2020, segundo a pesquisa do site www.aquinoticias.com estamos liderando as intensões de voto com 16% de frente. Graduado em Comunicação Social/Jornalismo, terminando uma pós-graduação de especialização em Gestão Pública e Gestão Estratégica algo que considera vital para o desenvolvimento de uma Administração Pública de qualidade e que gere desenvolvimento para o município.



Silvestre José Gorini, Dr. Silvestre (PP) – Nascido em Varre-Sai, no dia 18/03/1932, a reeleição e foi prefeito de Varre-Sai por 2 mandatos. É médico, graduado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e em 2021 completará 60 anos de profissão.





Valéria Pereira Neves, Valéria, (PRTB) - Nasceu na zona rural de Natividade, tem 33 anos de idade, vive em união estável, tem três filhos menores e tem 4 irmãs. Valéria é a primogênita. É a primeira vez que disputa as eleições. Professora formada na Escola Estadual Dr. Miguel Couto Filho. A família tem uma pequena propriedade rural de pouco mais de meio alqueire, de onde retira seus sustentos.







Coligações:



Lauro Fabri é candidato pela coligação “Uma nova Varre-Sai começa agora”.



Dr. Silvestre é candidato pelo partido PRB



Valéria Neves é candidata pelo partido PRTB.