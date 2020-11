Município situado no Noroeste Fluminense, de acordo com o último Censos (2010) possui 35.411 habitantes. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Bom Jesus do Itabapoana – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz para os leitores e eleitores o perfil dos oito candidatos a prefeito de Bom jesus do Itabapoana.

Paulo Sergio Cyrillo faleceu após um mal súbito na última quarta-feira e o filho Paulo Sergio Travassos substituírá o pai, após decisão deferida da Justiça Eleitoral. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. De acordo com o Censo (2010) a população é de 35.411 habitantes. Abaixo, você confere um perfil em ordem alfabética dos nomes que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.





Andreia Pádua (PTB) – Candidata a prefeita pelo PTB, advogada bom-jesuense, especialista em Direito Público e servidora pública, recentemente concorri como deputada federal obtendo o maior número de votos em nossa cidade.

Branca Motta (PSL) – não respondeu nossos contatos.



Dr. Felipe Lobão (Patriota) – Cristão, conservador, nascido em Belo Horizonte e criado em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. É presidente do partido PATRIOTA 51 e, pela primeira vez, candidato a prefeito. Licenciado em Matemática, Física e Química e é Zootecnista, possui duas Pós-graduações (Vigilância Sanitária e Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde), além do Mestrado e o do Doutorado PDSE que fez no Estados Unidos. Atualmente é Professor Universitário.

Evaldo Valerio (PC do B) – não respondeu nossos contatos.



José Mário Borges (PODE) – Até o fechamento desta matéria não enviou as informações.

Paulo Sergio Cyrillo - Paulo Sergio Travassos do Carmo Cyrillo, nascido em Bom Jesus do Itabapoana no dia 05/04/1987. Saiu de Bom Jesus aos 14 anos para cursar o ensino médio no Coluni (na Universidade Federal de Viçosa) e, posteriormente, foi para Niterói, onde se formou como Engenheiro de Telecomunicações (na UFF). Retornou para Bom Jesus em 2012 para atuar na política junto ao seu falecido pai, Paulo Sergio do Canto Cyrillo. Atualmente está finalizando seu mandato como vice-prefeito do município de Bom Jesus do Itabapoana.



Robertim Moraes (PMB) – Nascido em Apiacá, ES, 60 anos, já foi candidato a vice-prefeito, é funcionário público aposentado, é casado, tem 3 filhos, formado em Teologia e Educação ambiental.

Roberto Tatu (Solidariedade) - Roberto Tatu, 36 anos, nascido e criado em Bom Jesus do Itabapoana, é filho de Simone Borges e do Saudoso Roberto Salim, mais conhecido como Turco, esposo de Andressa Salim e pai de duas lindas crianças, Helena e Antônio. Formado em Ciências Contábeis, especializado em contabilidade pública, é prefeito de Bom Jesus do Itabapoana desde 2017.





Coligações:

*Andreia de Oliveira Paula é candidata pelo PTB.

Maria das Graças Ferreira Motta, Branca Motta, é candidata pela coligação “Governo de verdade”.

Felipe Roberto Amaral Ferreira do Valle, Dr. Felipe Lobão, é candidato pelo Patriota.

Evaldo Valério da Silva é candidato pelo PC do B.



José Mario Borges é candidato pelo PODE.

Paulo Sergio Travassos Cyrillo é candidato pela coligação "Todos por Bom Jesus e Deus por todos nós".

Roberto Moraes de Oliveira, o Robertim Moraes, é candidato pelo PMB.



Roberto Elias Figueiredo Salim Filho, o Roberto tatu, é candidato pela coligação ‘Bom Jesus não pode parar”.