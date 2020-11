Município situado no Noroeste Fluminense, de acordo com o Censo (2010), possui 10.882 habitantes. Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Aperibé – Reta final das eleições municipais 2020 e faltando um dia para a votação nas urnas, O Dia traz o perfil dos três candidatos a prefeito de Aperibé. Foi solicitado aos candidatos ou assessores um resumo sobre cada um. Abaixo, você confere, com os nomes em ordem alfabética, os que disputam a vaga do executivo na Prefeitura Municipal.



Magno Custódio de Castro, Magno do Bar (DEM) – Tem 49 anos, filho de lavradores, nascido e criado na zona rural onde permaneceu até os 25 anos, trabalhou em marmoraria, foi calceteiro, fez paralelepípedos, realizou diversas atividades rurais como ordenha e plantio de arroz, tem uma distribuidora de bebidas. Casado há 23 anos, tem uma filha. Tentou a eleição em 2018, mas não foi eleito. Em agosto de 2019 foi nomeado secretário municipal de esporte.



Ronald de Cássio Daibes Moreira, Roninho (PSD) – Nascido em Cambuci, policial militar reformado, já foi secretário de obras, secretário de Transportes e Vice-Prefeito do Município. Seu vice é Alexandre Sardinha.



Vandelar Dias da Silva, Vandelar (PSDB) - Nascido em Aperibe, possui o ensino fundamental completo, é administrador, já disputou três eleições, se considera um industrial de sucesso. Assumiu o Município na eleição suplementar de 2018, quando o prefeito e vice prefeito foram cassados.



Coligações:

Magno do Bar é candidato pelo partido DEM.

Roninho é candidato pela coligação “Aperibé para o povo”.

Vandelar é candidato pela coligação “Juntos somos mais forte”.