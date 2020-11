Foi arbitrada a fiança de um salário mínimo, mas até o fechamento desta matéria o autor da lesão permanência na Central de Flagrantes à disposição da PCERJ. Reprodução internet

Publicado 14/11/2020 11:19 | Atualizado 14/11/2020 11:46

Natividade - Em briga de casal, o ditado que diz que “roupa suja se lava em casa”, mas isso ainda causa polêmica. Um homem de 62 anos, com possíveis sinais de embriaguez foi preso em flagrante, após agredir a esposa com socos no rosto e uma cueca suja, na localidade conhecida como Cantinho do Fiorelo, em Natividade no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 3ª Cia foram a residência verificar denúncia de violência doméstica.





De acordo com informações obtidas pelo O Dia, a vítima teria se recusado a lavar a peça íntima suja do marido que irritado arremessou o objeto contra a mulher e deu socos em seu rosto dela. Encaminhada ao hospital do município ela foi liberada após atendimento médico. Foi arbitrada a fiança de um salário mínimo, mas até o fechamento desta matéria o autor da lesão corporal não havia pago o valor e permanência na Central de Flagrantes à disposição da PCERJ.