Ação do 29º BPM no município de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 24/11/2020 12:14 | Atualizado 24/11/2020 12:14

Varre-Sai- Policiais do 29º BPM (Itaperuna) apreenderam três buchas de maconha, outra de cocaína e um pote de pó branco (laudo inconclusivo), no bairro Nossa Senhora Aparecida, Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Alertados através de denúncias, os militares chegaram a avistar – sem identificar – algumas pessoas, que assustados fugiram abandonado as substâncias no local onde estavam. O fato foi registrado na 140ª DL (Natividade).