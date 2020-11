PM foi acionada e preservou o local até a chegada da perícia; mãe e filho foram assassinados no bairro Cehab, em Itaperuna. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 25/11/2020 10:42 | Atualizado 25/11/2020 10:57

Itaperuna – O Disque Denúncia do Noroeste (DDN) busca por informações sobre o assassinato de mãe e filho na noite desta terça-feira (24) na Rua Paulino Gomes de Oliveira esquina com à Rua José de Assis Barbosa, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com a polícia, a vítima de 53 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu na sala da residência. Já seu filho de 32 anos faleceu no Hospital São José do Avaí. Policiais do 29 BPM (Itaperuna) foram acionados e preservaram o local até a chegada da perícia. Segundo informações obtidas pela PM, um homem usando capacete e touca teria entrado no imóvel e atirado nas duas vítimas.



O crime foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil. Informações anônimas que levem a polícia a desvendar o caso, podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.