Histórico de casos positivos é de 4.983 pessoas infectadas no período de pandemia. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/11/2020 10:14 | Atualizado 26/11/2020 10:19

Itaperuna - Complicações de pacientes por decorrência da Covid-19 levaram o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a registrar mais uma morte, de acordo com boletim epidemiológico desta quarta-feira (25). A cidade passa a contar com 110 óbitos confirmados, sendo que outras 18 possibilidades estão sendo investigadas.



O histórico de casos positivos é de 4.983 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 25 de novembro. No total, se recuperaram 4.571 pessoas, deixando o município com 302 casos confirmados ativos, dos quais 10 pacientes estão internados e 292 em isolamento domiciliar.