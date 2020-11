Idoso foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/11/2020 10:51 | Atualizado 26/11/2020 10:58

Itaperuna – Um aposentado de 78 anos, faleceu na noite desta quarta-feira (25), no Hospital São José do Avaí, Itaperuna, no Noroeste fluminense, após ter sido atropelado. Ele que era morador de Porciúncula, cidade próxima, havia sido atingido quando atravessava à Avenida Cardoso Moreira, Centro, perto do Banco Bradesco pela moto Honda XRE de cor vermelha, pilotada por um jovem de 18 anos, que segundo informações da polícia, não seria habilitado.

Motociclista e pedestre sofreram escoriações e foram socorridos até a unidade de saúde, onde o idoso, removido por bombeiros já em estado grave, não resistiu aos ferimentos e seu corpo foi removido ao IML de Santo Antônio de Pádua. O homicídio culposo, ou seja, sem intenção, foi registrado na 143ª DL. Familiares e amigos da vítima fatal Sebastião Theodoro de Paula lamentam nas redes sociais a morte. "Infelizmente um acidente tirar a vidade de uma pessoa é muito triste. Coisas que deveriam valer para leis de trânsito mais rígidas. Ainda é necessário sanções e punições mais severas para a negligência no trânsito", desabafa a professora Iolanda Ferreira Souto, 55 anos, ao saber do fato.