Suspeito foi preso ao sair de um terreno baldio na Rua Professor José Maria Machado, onde havia deixado uma sacola com as drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Miracema - Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante por de tráfico, no Morro do Cruzeiro, Miracema, no Noroeste Fluminense. De acordo com policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua), o rapaz foi surpreendido ao sair de um terreno baldio na Rua Professor José Maria Machado, onde havia deixado uma sacola, na qual foram encontradas 279 buchas e 14 “mariolas” de maconha, um pino e 74 papelotes de cocaína, balança de precisão e vasto material para a comercialização da droga. Autuado na 137ª DL, o envolvido deverá ser apresentado em audiência de custódia.