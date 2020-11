Secretaria Municipal de Saúde, registrou mais 45 casos de Covid-19, no segundo dia da Testagem Ampliada. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/11/2020 11:51 | Atualizado 26/11/2020 11:51

Varre-Sai - O segundo dia de Testagem Ampliada em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, registrou mais 45 casos de Covid-19, totalizando 1018 casos confirmados. O último boletim epidemiológico (24/11) traz ainda a notícia que mais 26 pacientes estão curados da Covid-19 e mais 246 pessoas testaram negativo para a Covid-19.



A Secretaria Municipal de Saúde solicita que a população redobre os cuidados para evitar a doença e prossiga com as seguintes medidas:

• Evite aglomerações;

• Ao identificar sintomas da Covid-19, procure logo a Unidade de Saúde;

• Somente saia de sua residência em caso de extrema necessidade;

• Use máscara;

• Lavar as mãos com água e sabão e utilizar álcool gel.