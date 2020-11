Quinze agentes foram formados na primeira turma da Guarda Civil Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/11/2020 16:14 | Atualizado 26/11/2020 16:23

Bom Jesus do Itabapoana – A segurança pública ganha reforço. Essa é a notícia passada aos moradores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, após a formatura da 1ª turma da Guarda Civil Municipal (GCM) que ocorreu na sede do Tiro de Guerra 01-001. O Dia conversou com o comandante da GCM Luiz Antônio Fernandes de Souza que contou que o município terá duas turmas, mas devido a pandemia apenas um grupo com dezessete agentes já foi formado sendo que destes 15 guardas irão atuar nas ruas do município provavelmente a partir de 02 de dezembro deste ano contribuindo por uma segurança mais reforçada para a população. Os outros dois aprovados no concurso aguardam uma decisão judicial para ingressarem no órgão. Luiz Antônio informou que o início da segunda turma no curso de aperfeiçoamento e treinamento está prevista para março de 2021.





A prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil realizou a solenidade nesta quarta-feira, 25. O evento contou com a presença de secretários municipais. O evento contou com familiares dos formandos; representantes de municípios vizinhos; o comandante da 2 Cia do 29 BPM, tenente PM Patrick; comandante do TG local sargento do exército Bartholazi; entre outros.



No treinamento ao qual foram submetidos no decorrer do curso de capacitação, os agentes aprenderam de direito, incluindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB); ética; postura, associadas as técnicas de abordagem e noções de defesa civil, entre outras necessárias para a missão do guarda civil municipal como pontuou o comandante Luiz Antônio. "É com muito orgulho e sentimento de gratidão que aceitei o desafio de comandar a primeira turma da Guarda Civil Municipal de Bom Jesus do Itabapoana. Me sinto muito honrado por mais essa conquista para Bom Jesus. Foram mais de duas décadas para que esse sonho tornasse realidade. Parabéns para nossa primeira turma de formandos. Agradeço a GCM de Campos dos Goytacazes que nos receberam muito bem durante nossa formação e toda nossa equipe da Secretaria de Segurança e Defesa Civil. À Deus toda honra e toda glória!", exclama o comandante GCM.



O secretário de segurança Jonas Grillo falou sobre a importância dos agentes e parabenizou o grupo. “Parabéns aos senhores e senhoras. Tenho certeza de que quando entraram na Guarda Civil Municipal, tinham um propósito de fazer aquilo que vocês amam e aquilo que amam é servir e proteger a cidade de Bom Jesus do Itabapoana. A formação dos senhores foi exemplar. Peço que os senhores nunca desistam! Estou feliz em cumprir essa missão para a qual fui convidado pelo Prefeito Roberto Tatu, era o seu sonho que estruturássemos a Secretaria de Segurança e criássemos a Guarda Civil Municipal, por fim conseguimos cumprir essa missão! Hoje temos uma secretaria atuante que tem aumentando a segurança da população, e agora a Guarda Civil Municipal irá somar ainda mais nesse esforço!”

Prefeitura por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil realizou a solenidade no TG. Foto: divulgação