Recuperação da ponte na RJ 198 entre Cruzeiro e Monte Verde, distritos de Cambuci, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/11/2020 11:31

Cambuci - O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) iniciou os serviços de recuperação da ponte na RJ 198 entre Cruzeiro e Monte Verde, distritos de Cambuci, no Noroeste Fluminense, que sofreram com a enchente na semana passada. O pedido foi feito pelo deputado estadual Jair Bittencourt, vice-presidente da Alerj e representante do Noroeste Fluminense na Assembleia Legislativa.

O Dia noticiou desde os primeiros momentos a enxurrada que fez famílias perderam tudo: móveis, eletrodomésticos e documentos. O morador José Leonardo de Souza da Silva, o Leo, 33 anos, agradeceu ao O Dia pela cobertura jornalística e por ter sido instrumento para dar voz ao povo cobrando respostas do poder público. "Agradeço a jornalista Lili Bustilho do jornal O Dia por ter nos ajudado desde o início divulgando nossos apelos e pedidos. Além de divulgarem as campanhas solidárias de arrecadação também se empenharam em informar a situação precária das pontes que ligam São João do Paraíso a Cruzeiro. Isso nos permite reivindicar pelas necessidades da população no nosso caso dos distritos. Aproveito para agradecer ao deputado estadual Jair Bittencourt que nos atendeu e demonstrou que representa nossa região na Alerj", pontua Leo Souza.



Em suas redes sociais o vice-presidente da Alerj deixou sua declaração. “Agradecemos a agilidade de toda equipe de campo do DER-RJ, bem como a atenção do diretor do Interior, Newton Júnior, e da presidente, Elizabeth Valle Viana. Nosso muito obrigado também a Uruan Cintra, secretário estadual de Cidades; e ao nosso governador, Cláudio Castro. É assim, trabalhando juntos, que poderemos atender nossa população de forma rápida e digna.", disse Jair Bittencourt.



Na quarta-feira, 18/11, o distrito de São João do Paraíso amanheceu inundado após uma tromba d’água, que atingiu também Monte Verde e Cruzeiro. Os moradores, foram pegos de surpresa na madrugada e tiveram que abandonar suas residências, muitos sem nem mesmo conseguir levar seus documentos.

Jair Bittencourt, logo após o ocorrido, já havia acionado órgãos estaduais e assumido parcerias com os órgãos locais para auxílio à população.