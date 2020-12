Cardoso Moreira: Prefeita eleita, Geane Vincler divulga novos secretários

Definido seis membros do primeiro escalão de Geane; uma mulher e tcinco homens já foram anunciados para equipe

Secretaria de Educação - "Por ser professora, sempre terei muito carinho pela educação e darei uma atenção especial a ela. O sucesso dessa área passa diretamente por quem comandará a pasta. Por isso, escolhi Edgard Monzato Almeida como novo Secretário de Educação de Cardoso Moreira. Com sua competência, seriedade e inteligência, tenho certeza que ele fará uma excelente gestão à frente da secretaria. Edgard Monzato é graduado em Geografia e Pedagogia, e pós-graduado em Informática na Educação. Ele é professor concursado em Campos dos Goytacazes e em Cardoso Moreira; Diretor adjunto no Centro Educacional Maria Imaculada, em Cardoso Moreira, onde também exerce a função de Coordenador Pedagógico. Além disso, Edgard foi Conselheiro Tutelar por dois mandatos consecutivos e trabalhou como Diretor de Programas Sociais na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos."

Edgard Monzato é graduado em Geografia e Pedagogia, e pós-graduado em Informática na Educação. Foto: divulgação





Secretaria de Assistência Social - "A Assistência Social é a chave para uma cidade justa, onde todos são cuidados e protegidos por quem os governa. Para trabalhar nesta área, é necessário ser, acima de tudo, humano. É preciso amar as pessoas. Para cumprir nosso lema de cuidar das pessoas e dar qualidade de vida para a população, escolhi Alexandre Papaléos Nogueira como novo Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Cardoso Moreira. Com mais de 10 anos de experiência prática na área, auxiliando em projetos sociais, Alexandre Papaléos dará a atenção necessária à secretaria que eu tanto amo. Atualmente, ele é um dos colaboradores da Associação de Voluntários Comvida, em Itaperuna, organização que tem o objetivo de dar suporte às pessoas portadoras de câncer. Além disso, Alexandre é professor de formação, comerciante há 22 anos e técnico em Radiologia Médica." Continua após a foto.

Alexandre Papaléos possui mais de 10 anos de experiência prática na área, auxiliando em projetos sociais. Foto: divulgação

Procuradoria Geral - "A função do Procurador-Geral do Município é primordial para que tenhamos um bom trabalho no governo. O Procurador precisa zelar pela legalidade e defender os interesses do município. Escolhi o Dr. Linaldo de Souza Lyra para assumir a Procuradoria Geral do Município. Pessoa querida por todos os cardosenses, de extrema competência e que preza muito pela honestidade e pela transparência. Dr. Linaldo Lyra é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Público, e possui 22 anos de experiência profissional no setor público. Esta será sua terceira passagem como Procurador em nossa cidade, sendo as anteriores em 2007/2008 e 2013/2016. Ele também foi Assessor Jurídico da Secretaria de Fazenda do Município de Arapiraca-AL; Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Cardoso Moreira-RJ; Assessor Jurídico da Secretaria de Saúde de Quissamã-RJ; Assessor Jurídico do Fundo de Previdência de São Fidélis-RJ; Assessor Jurídico da Secretaria de Saúde de São João da Barra-RJ; Secretário de Saúde e Procurador Geral de Quissamã-RJ."

Dr. Linaldo Lyra é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Público, e possui 22 anos de experiência profissional no setor público. Foto|: divulgação