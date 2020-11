Artesãos contam com apoio da Prefeitura em parceria com o Programa do Artesanato Brasileiro. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Varre-Sai – A contagem regressiva para as festas de fim de ano já começou. Com a chegada do mês de dezembro casas e estabelecimentos comerciais são ornamentados e alguns mesmo sem uma motivação festiva. No Noroeste Fluminense, o Grupo de Artesãos de Varre-Sai está enfeitando árvores no Centro da cidade com trabalhos que destacam o artesanato local. O grupo tem se fortalecido, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com o Programa do Artesanato Brasileiro. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, em 2019, os artesãos locais receberam a Carteira Nacional de Artesão, que é uma identificação nacional para artesãos e trabalhadores manuais de todo o Brasil. Um espaço para ser a Casa do Artesão Municipal está sendo providenciado pelo poder público. O Grupo de Artesãos pretende enfeitar outras árvores, em diversos pontos da cidade e convida os demais artesãos que quiserem aderir à ideia.







Apoio da Prefeitura em parceria com o Programa do Artesanato Brasileiro. Foto: divulgação

Grupo pretende enfeitar outras árvores e convida os demais artesãos que quiserem aderir à ideia. Foto: divulgação