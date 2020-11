Trinta pessoas trans foram eleitas para as Câmaras municipais no país, entre estes Kará pelo município de Natividade, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Natividade – O sentimento de gratidão pela vitória nas urnas nas eleições municipais de 2020 se renova diariamente para muitos. Em Natividade, no Noroeste Fluminense, o vereador eleito Kará Márcio (PDT) transparece a emoção e seus agradecimentos desde o resultado divulgado pelo Tribunal Superior eleitoral (TSE) ganhou com 312 votos. O Dia conversou com Kará que falou sobre propostas e expectativas para o cargo; representação do movimento LGBT; obstáculos na campanha e durante a vida do natividadense Márcio da Silva Machado, nascido em 24 de junho de 1980, o Kará.

Trinta pessoas trans foram eleitas para as Câmaras municipais em diversas cidades do país, de acordo com levantamento feito pela Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais). Um salto em relação a 2016, quando o país elegeu 8 pessoas trans. Foram registradas 323 candidaturas em 2020 o que representa um aumento de 263% em relação as 89 candidaturas identificadas em 2016 pela Antra.

Publicidade

O que significa o seu apelido? De onde surgiu?

Meu apelido surgiu em uma brincadeira de criança. Onde eu morava no distrito de Ourânia não havia piscina então tomávamos banho nas cachoeiras, ribeirões e lá brincávamos de pique esconde sendo que eu nadava muito rápido. Sempre me escondia em locas de pedras então as crianças me apelidaram de Kará que é um peixe muito rápido.



Qual sua profissão e área de atuação?

Cabelereiro profissional há mais de 20 anos e atuei na Secretaria de Assistência Social do município. Continua após foto.

Cabeleireiro profissional é um dos mais requisitados no município. Foto: reprodução internet



Qual motivo o levou a candidatura?

Por ser muito conhecido na cidade como um cabelereiro bem sucedido e muito popular fui convidado para compor a legenda do partido. Meu incentivador foi o senhor Afrânio Mendonça ex-deputado estadual e presidente do PDT. Foi ele quem abriu as portas de emprego para mim quando decidi me mudar para Natividade.



Já se candidatou a algum cargo político anterior?

Sim, me candidatei a vereador e fui suplente nas eleições de 2016.



Como avalia que foi sua campanha política?

Minha campanha foi pé no chão, conversando com os eleitores de casa em casa e explicando meus projetos caso viesse a ser eleito. Fui em todos os bairros, distritos e zona rural. O povo me para na rua e diz que foi uma das melhores campanhas de vereadores que o município já teve e que hoje podemos dizer que houve uma grande renovada na Câmara Municipal onde o povo elegeu o primeiro trans a compor o legislativo do município de Natividade. Continua após a foto. Por ser muito conhecido na cidade como um cabelereiro bem sucedido e muito popular fui convidado para compor a legenda do partido. Meu incentivador foi o senhor Afrânio Mendonça ex-deputado estadual e presidente do PDT. Foi ele quem abriu as portas de emprego para mim quando decidi me mudar para Natividade.Sim, me candidatei a vereador e fui suplente nas eleições de 2016.Minha campanha foi pé no chão, conversando com os eleitores de casa em casa e explicando meus projetos caso viesse a ser eleito. Fui em todos os bairros, distritos e zona rural. O povo me para na rua e diz que foi uma das melhores campanhas de vereadores que o município já teve e que hoje podemos dizer que houve uma grande renovada na Câmara Municipal onde o povo elegeu o primeiro trans a compor o legislativo do município de Natividade.

Publicidade

O que você considera que fez os eleitores te darem o voto de confiança?

Primeiramente por eu ser uma pessoa do povo que sempre se preocupou em ajudar a população carente, e também pelo trabalho que venho realizando junto à Terceira Idade com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Terei muito orgulho e satisfação de estar com eles novamente realizando um projeto ainda maior. Foi um grande presente trabalhar com os idosos, pois ganhei várias mães e pais que nunca tiveram preconceito com a minha opção sexual.





Você representa algum grupo social?

Sim, represento a classe LGBT, os menos favorecidos e os idosos. Essas são as classes que mais me preocupo, mas o Kará é do povo. Luto por todas as classes sociais pois não meço esforços em ajudar a todos. Luto pela classe LGBT pois faço parte da mesma onde sofri muito preconceito. Venho de família humilde, sem recursos e também senti na pele o preconceito. Já os idosos pelo fato de serem história para os mais novos me sinto na obrigação de lutar por eles. Vejo tanto descaso e abandono com os mesmos por parte de familiares.



O que Natividade pode esperar de você a partir de 1º de janeiro de 2021?

Podem esperar muito trabalho sério, grandes projetos em várias áreas e muita dedicação ao povo que tenho muito amor e respeito. Terei uma grande parceria com o povo, com meus colegas vereadores e com o prefeito Severiano Neném e Thiago do Agudo, nosso vice-prefeito.



O que significa sua vitória nas urnas?

Essa vitória veio mostrar que uma pessoa de classe baixa, homossexual, trabalhador que fez seu nome mediante muito esforço e suor pode sim ocupar um lugar de destaque na política, sendo reconhecido pelo seu trabalho e honestidade junto ao povo.



Quais suas principais propostas no Legislativo?

Prendo apresentar projetos junto a Câmara Municipal relacionado aos idosos, aos adolescentes, a classe LGBT e as mulheres. Já tenho várias ideias em mente e pretendo colocá-las em prática se a Câmara assim permitir.



Qual esperança e expectativa você tem para sua atuação na Câmara?

Minhas expectativas são as melhores possíveis pois tenho certeza que trabalharemos em conjunto para fazer o melhor por nossa cidade, pois vejo um grupo empenhado e bem disposto a conseguir recursos e fazer um belo trabalho em nosso município.



Já vivenciou algum ato de desrespeito durante sua vida?

Sim, já recebi xingamentos por parte de pessoas, gestos obscenos e inclusive já levei surra.



Sofreu algum preconceito durante sua campanha?

Não, graças a Deus as pessoas me conhecem e me respeitam.



O que significa pra você ser uma das pessoas trans eleitas no país?

Eu vejo como uma grande vitória para nossa classe pelo fato de termos um país extremamente machista então eleger trans é algo que nossa classe deve se orgulhar muito, é um indício de que estamos dominado todas as áreas.



Pretende continuar exercendo a sua profissão como cabeleireiro?

Com toda certeza! Consegui me sustentar com essa profissão na qual tenho muito orgulho.



Qual mensagem você deixa para a população?

Meu imenso agradecimento e muito amor por confiarem em mim para exercer o cargo de vereador.



Ainda segundo os dados da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) “são 25 candidaturas de mulheres trans e travestis e uma de homem trans. Além das 26 pessoas eleitas individualmente, quatro foram eleitas dentro de “mandatos coletivos“, grupos informais que dividem um mandato (é importante frisar que a justiça eleitoral não reconhece juridicamente os mandatos coletivos). Geograficamente entre estas, são dezesseis candidaturas na região Sudeste, duas no Nordeste, uma na região Norte e quatro no Sul.”



Publicidade

Vereador eleito em Natividade é uma das pessoas trans que irá assumir o Legislativo nos próximos quatro anos. Foto: divulgação