Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula - Visando conter a propagação do coronavírus, as Unidades de Saúde de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, voltaram a distribuir máscaras a seus usuários. Mais de 5.500 máscaras, confeccionadas através da Secretaria de Promoção Social, foram entregues, nesta semana, entre as Unidades Básicas do Centro, João Francisco Braz, Cristo Rei, Santo Antônio, Policlínica, Unidade Mista, Caps, Centro de Triagem, Purilândia e Santa Clara.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta "que as pessoas façam uso correto da máscara, não compartilhando com familiares, não tocando o rosto depois de colocá-la e fazendo a sua limpeza após o uso. As autoridades em saúde reforçam a necessidade de manutenção do distanciamento social e das medidas de higiene para o combate à Covid-19".

“As máscaras ainda são um dos meios mais eficazes no combate ao coronavírus, juntamente com o uso de álcool em gel e outras medidas de proteção. Estamos com alta produção de máscaras desde o início da pandemia para que não falte à população”, concluiu Maria Antonieta Gomes, secretária municipal de Promoção Social.