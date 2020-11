Motorista não despencou, pois ficou preso junto da cerca de arame. Foto: rádio natividade FM

Por Lili Bustilho

Publicado 28/11/2020 10:40

Natividade - Um homem que conduzia o Fiat Palio Weekend/placa de Muriaé (MG) seguia na RJ 214, sentido à Natividade quando foi surpreendido por uma vaca que atravessou a via na altura da Fazenda Amarela, na noite desta sexta-feira, 27. O motorista tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto. O animal morreu.



De acordo com informações colhidas pela rádio Natividade no local, o motorista invadiu o acostamento, só não despencou de uma altura aproximada de quatro metros, pois ficou preso junto da cerca de arame. Sem graves ferimentos, mas escoriações no rosto, cabeça e com dores no peito e clavícula, o condutor e outro homem que viajava no carona, foram socorridos por bombeiros do destacamento 4/21 e socorrista do Hospital Natividade, até a unidade de pronto atendimento, onde permaneceram em observação.