Município conta 391 casos confirmados ainda ativos o que equivale a 84,5% de aumento somente esta semana Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Itaperuna – A retomada no crescimento dos casos confirmados de Covid-19 no Noroeste Fluminense está acontecendo em diversos municípios como é o caso de Itaperuna. Comparando os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nos últimos cinco dias (de 23 a 27) a cidade obteve um aumento de cerca de 150 novos casos comprovados.



Do total dos ativos, treze pacientes seguem internados e 378 estão em isolamento domiciliar. O histórico de casos positivos é de 5.089 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 27 de novembro, destas 4.588 foram recuperadas, deixando o município com 391 casos confirmados ainda ativos o que equivale a 84,5% de aumento somente esta semana. Quanto ao número de mortes provocadas por complicações da doença, permanece em 110, sendo que outros 18 óbitos estão sendo investigados.



O professor Claudio Ferreira de 48 anos falou ao O Dia sobre a preocupação com a aceleração no crescimento de pessoas infectadas nos últimos dias no município. "Me preocupo bastante porque infelizmente alguns moradores não se conscientizam. Vejo aglomerações, pessoas estão esquecendo que essa doença ainda é muito recente então por mais estudos que existam as consequências podem, ser mais piores do que se conhece por notícias. Não tive, mas um vizinho que teve ficou muito mal, inclusive ainda está com o olfato e paladar prejudicados, também sente muita fraqueza e enfim parece que as sequelas se estendem pelo que ele comenta. Cada um precisa fazer sua parte."

Publicidade

A estudante Maria Clara Souza de 20 anos contou ao O Dia que redobra os cuidados por ter familiares em grupo de risco em casa. "A higienização lá em casa é constante. Temos álcool na entrada e em pontos estratégicos da casa. Assim que um chaga da rua nem entra. Já vai pra o quintal e lava as mãos com detergente, tira os sapatos, reforça com álcool e vai direto para o banho. Minha mãe é paciente cardíaca então qualquer complicação pode ser fatal. Mas vejo muitas pessoas que não estão nem aí. Tem locais que estão funcionando com aglomerações e a conscientização fica aonde? Não estamos ainda imunes porque não há vacinas. O povo esquece que só a vacina seria eficaz de certa forma."



Confira os dados completos pelos bairros e distritos

• Aeroporto = 270 casos (26 ativos e 244 recuperados);

• Boa Fortuna = 137 casos (5 ativos e 132 recuperados);

• Boa Vista = 36 casos (2 ativos e 34 recuperados);

• Bom Pastor = 27 casos (1 ativo e 26 recuperados);

• Caiçara = 22 casos (1 ativo e 21 recuperados);

• Capelinha = 17 casos (2 ativos e 15 recuperados);

• Carulas = 155 casos (15 ativos e 140 recuperados);

• Castelo = 46 casos (2 ativos e 44 recuperados);

• Cehab = 596 casos (39 ativos e 557 recuperados);

• Centro = 255 casos (30 ativos e 225 recuperados);

• Cidade Nova = 418 casos (30 ativos e 388 recuperados);

• Costa e Silva = 49 casos (7 ativos e 42 recuperados);

• Fiteiro = 266 casos (27 ativos e 239 recuperados);

• Frigorífico = 133 casos (8 ativos e 125 recuperados);

• Guaritá = 49 casos (3 ativos e 46 recuperados);

• Horto Florestal = 67 casos (6 ativos e 61 recuperados);

• João Bedim = 182 casos (18 ativos e 164 recuperados);

• Lions = 132 casos (10 ativos e 122 recuperados);

• Marca Tempo = 22 casos (22 recuperados);

• Matadouro = 85 casos (11 ativos e 74 recuperados);

• Matinada = 8 casos (8 recuperados);

• Niterói = 225 casos (17 ativos e 208 recuperados);

• Parque Colibris = 26 casos (1 ativos e 25 recuperados);

• Primavera = 10 casos (10 recuperados);

• São Francisco = 170 casos (11 ativos e 159 recuperados);

• São Manoel = 80 casos (12 ativos e 68 recuperados);

• São Mateus = 232 casos (17 ativos e 215 recuperados);

• Surubi = 185 casos (14 ativos e 171 recuperados);

• Vale do Sol = 129 casos (5 ativos e 124 recuperados);

• Vinhosa = 365 casos (36 ativos e 329 recuperados);



Distritos

• 1º Distrito – Bambuí = 3 casos (1 ativo e 2 recuperados);

• 1º Distrito – Bananal = 1 caso (1 recuperado);

• 1º Distrito – Corrego do Ouro = 3 casos (3 recuperados);

• 1º Distrito – Cubatão = 6 casos (6 recuperados);

• 1º Distrito – Toiama = 7 casos (7 recuperados);

• 1º Distrito – Valão do Cedro = 1 caso (1 ativo);

• 1º Distrito – Zona Rural = 6 casos (6 recuperados).



• 2º Distrito – Nossa Senhora da Penha = 8 casos (2 ativos e 6 recuperados);

– Aré = 26 casos (2 ativos e 24 recuperados);

– Córrego Seco = 10 casos (10 recuperados);

– Ponte Preta = 7 casos (7 recuperados);

– Zona Rural = 5 casos (5 recuperados);



• 3º Distrito – Itajara = 4 casos (4 recuperados);

– Zona Rural = 3 casos (3 recuperados);



• 4º Distrito – Comendador Venâncio = 111 casos (1 ativo e 110 recuperados);

– Alto Limoeiro = 8 casos (8 recuperados);

– Zona Rural = 3 casos (3 recuperados);



• 5º Distrito – Retiro do Muriaé = 119 casos (15 ativos e 104 recuperados);

– Taquari e Paiol = 2 casos (2 recuperadas);

– 5º Distrito – Zona Rural = 6 casos (6 recuperados);



• 6º Distrito – Boa Ventura = 73 casos (73 recuperados);

– Córrego da Chica = 12 casos (12 recuperados);

– Zona Rural = 1 caso (1 ativo);



• 7º Distrito – Raposo = 97 casos (9 ativos e 88 recuperados);

– Avay = 8 casos (8 recuperados);



Outros

• Sem registro = 35 casos (4 ativos e 31 recuperados).

7.005 casos foram descartados e 240 ainda seguem em monitoramento.