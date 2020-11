Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram acionados e no local fizeram contato com uma vítima de 55 anos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/11/2020 13:06 | Atualizado 29/11/2020 15:27

Porciúncula - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, no bairro São João Batista, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram acionados para verificar um possível esfaqueamento na rua Poeta Teodoro de Castro Filho e no local encontraram uma mulher com ferimentos no braço. Ela foi socorrida e levada ao posto de urgência da cidade. O fato foi apresentado à 139ª DL (Porciúncula) e posteriormente à 143ª DL (Itaperuna) por ser a Central de Flagrantes da Região. O homem acabou autuado com base artigo 121, inciso II, do CP, ficando preso à disposição da justiça. De acordo com a PM, foi necessário o uso de algemas.



