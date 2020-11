Fato foi apresentado à DL de Porciúncula e encaminhado à Central de Flagrantes no município de Itaperuna. Foto: reprodução Internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/11/2020 15:06 | Atualizado 29/11/2020 15:29

Porciúncula - Um rapaz de 26 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na madrugada deste domingo, 29, no Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna/RJ) foram a área central da cidade atender uma solicitação de acidente de trânsito com vítima. No local, os militares encontram uma moto caída no chão e um jovem de 21 anos sendo socorrido pela ambulância do posto de urgência do município.

Segundo uma testemunha, o homem (preso depois) estava em um veículo VW Fusca quando provocou a colisão e se evadiu sem prestar socorros. Os policiais iniciaram patrulhamento e buscas encontrando o possível autor do acidente em um trailer. De acordo com a Polícia, o suspeito que estaria agressivo aparentava ter ingerido bebida alcoólica. O fato foi apresentado à 139 DL de Porciúncula e encaminhado à Central de Flagrantes no município de Itaperuna. O condutor do Fusca foi autuado com base no artigo 306 da Lei 9.503/97 (CTB) pela embriaguez ao volante ficando preso à disposição da PCERJ. A moto da vítima ficou com dano no cano de descarga, retrovisor esquerdo e na lateral esquerda.