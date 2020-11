Adolescente apreendido e material entorpecente estão sendo apresentados na 144 ª DL de BJI. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 29/11/2020 17:23 | Atualizado 29/11/2020 17:42

Bom Jesus do Itabapoana – Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde deste domingo, 29, durante uma ação de combate ao crime realizada por policiais do 29º BPM (Itaperuna/RJ) que atuam 2ª Cia., no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. O infrator estaria envolvido com o tráfico de drogas. Durante uma ação estratégica, após serem informados que uma pessoa estaria vendendo drogas na escadaria da Rua Ismênia Campos, os militares teriam avistado o suspeito traficando no local e ao perceber a presença policial ele teria tentado fugir, mas foi capturado pela PM.

De acordo com as primeiras informações obtidas pelo O Dia, durante revista pessoal foi encontrado uma quantidade de pó branco aparentando ser cocaína e R$ 54. Já na residência do adolescente, os policiais apreenderam 23 tabletes de erva seca aparentando ser maconha, mais uma certa quantidade de pó branco aparentando ser cocaína, além de tesoura e material usado para embrulhar e comercializar drogas. O fato está sendo apresentado neste momento na 144 ª DL (Bom Jesus do Itabapoana). O material será encaminhado à perícia técnica. A ocorrência está em andamento.

O 29º BPM (Itaperuna/RJ) é comandado pela Coronel PM Cruz que confiou a chefia da 2ª Cia situada em Bom jesus do Itabapoana ao tenente PM Patrick. Lili Bustilho