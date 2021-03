O cadastro é direcionado exclusivamente para bandas e grupos musicais do município de Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 02/03/2021 08:00

ITALVA - Uma ação voltada para fomentar e preservar o patrimônio cultural popular, através da valorização da música, da dança e da história, será realizada em Italva, no Noroeste Fluminense. A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer, informa do dia 10 até 31 de março estarão abertas as inscrições para o cadastro - atualização e registro - de bandas e grupos musicais de gêneros diversos direcionado ao município.

Os artistas locais poderão ir à Secretaria, localizada na Rua Diva Romano, 134, baixo, Centro - no período divulgado - de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 17h. No ato do cadastramento é necessário apresentar os seguintes documentos: Foto 3×4 do vocalista da banda; Material de divulgação (release, CD ou DVD, recortes de jornais, prints sites de internet, fotografias, vídeos, cartazes, folders, dentre outros); Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do responsável pela banda e/ou grupo (a impressão deverá ser colorida); Comprovante de residência (o referido comprovante só será aceito em nome do responsável legal da banda e/ou grupo ou em nome dos pais). Para mais informações, os interessados poderão entrar em contato com a Coordenação de Eventos através do telefone (22) 2783-1287.