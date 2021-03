O fato foi registrado na 135ª DP sendo os envolvidos autuados com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/03/2021 17:21

ITAOCARA - Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas no bairro Sobradinho, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) durante patrulhamento de rotina pela Rua Jornalista Cid Pinto Leite foram informados que os dois rapazes estariam com material entorpecente para empacotar e comercializar. Durante diligências pelo local, os suspeitos foram localizados em uma moto, mas eles teriam desobedecido a ordem de parada e teriam fugido. Os agentes iniciaram a perseguição e durante a ação um dos rapazes se desfez de uma sacola que foi apreendida estando com um tablete de maconha (95,70g) e material para a comercialização. Outra equipe foi acionada para auxiliar a operação policial e capturou a dupla apreendendo dois aparelhos de telefone celular. O fato foi registrado na 135ª DP sendo os envolvidos autuados com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 onde permaneceram presos aguardando para serem apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente serem encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da justiça.