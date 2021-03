No Noroeste Fluminense, por enquanto, apenas o polo do município de Santo Antônio de Pádua, situado na Avenida José Homem da Costa S/N - Aeroporto (Próximo ao Fórum). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/03/2021 15:00

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Com o objetivo de garantir o acesso de todos os alunos às atividades remotas de 2021, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu diversas unidades para utilização de seus laboratórios de informática e internet. No Noroeste Fluminense, por enquanto, apenas o polo do município de Santo Antônio de Pádua, situado na Avenida José Homem da Costa S/N - Aeroporto (Próximo ao Fórum). Os atendimentos serão destinados aos que necessitam de estrutura digital com vistas à realização das aulas on-line nas plataformas virtuais disponibilizadas pela Rede. Agendamento na própria unidade, conforme os horários disponibilizados.



Os acessos serão somente em dia e hora marcada, mediante pré-agendamento, para evitar aglomerações nas unidades de ensino. O uso das dependências contará com todos os protocolos de segurança necessários, como desinfecção e higienização dos espaços, disponibilização de álcool em gel e distanciamento.



- Cientes das dificuldades que muitos dos nossos jovens possuem de conectividade e estrutura digital, como a falta de computador ou celular, buscamos dar condições aos nossos alunos de receber o conteúdo pedagógico por meio dos laboratórios e dos recursos de que dispõe cada unidade - afirma o presidente da Faetec, João Carrilho.



Ao todo, 27 escolas estarão abertas na primeira quinzena de março para atender os alunos, com a previsão de que novos polos sejam incluídos na lista ao longo do mês. E até que seja possível garantir um retorno seguro e gradual, serão realizadas avaliações periódicas, tanto dos espaços físicos quanto das situações individuais e orientações de cada município.



Os alunos que não possuem acesso à internet podem procurar a unidade mais próxima de caso. Além disso, eles também podem entrar em contato com as suas escolas para solicitar o material impresso das aulas, caso optem por continuar os estudos em casa.



Confira a lista de unidades do estado do Rio que serão abertas até o dia 15 de março:

Escola Fundamental Visconde de Mauá, ETE Adolpho Bloch, ETE Amaury Cesar Vieira, ETE Barra Mansa, ETE de Saúde Herbert José de Souza, ETE de Transporte Eng. Silva Freire, ETE João Luiz do Nascimento, ETE Paracambi, Faetec Alemão, Faetec Batan, Faetec Belford Roxo, Faetec Bom Jardim, Faetec Campinho, Faetec Duque de Caxias - Santa Cruz da Serra, Faetec Duque de Caxias – Unidade Saracuruna, Faetec Itaboraí, Faetec Mesquita, Faetec Nova Iguaçu - Unidade Austin, Faetec Olavo Bilac, Faetec Queimados, Faetec Quintino, Faetec Quitungo, Faetec Resende, Faetec Santa Marta, Faetec Santo Antônio de Pádua, Faetec São Pedro da Aldeia e Faetec Três Rios.