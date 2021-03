Jovem é preso por tráfico de drogas em Itaperuna. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/03/2021 09:34

ITAPERUNA - Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (05) no bairro Fiteiro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia em patrulhamento pela Rua na Rua Darcy Vargas viram o rapaz em atitude suspeita e o abordaram sendo encontrados três pinos de cocaína. O envolvido admitiu aos militares ter usado droga e consumido bebida alcoólica. Ele acompanhou a guarnição até sua residência, onde foram apreendidos mais 44 pinos da mesma substância. O suspeito permaneceu preso à disposição da Polícia Civil na 143ª DP.