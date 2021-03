O policial reformado foi atingido no tornozelo e levado ao Hospital Municipal Modesto Leal, onde passou por cirurgia e permanece internado Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/03/2021 11:30

VARRE-SAI - Um homem foi preso por tentativa de homicídio, na madrugada deste sábado, 05, no Centro de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Policiais 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia foram acionados e se depararam com a vítima de 40 anos - cunhado do envolvido - caída com ferimentos nas costas, provocados por facadas. Uma ambulância o socorreu ao hospital do município. Os agentes fizeram contato com a mulher de 30 anos, esposa do ferido e irmã do suspeito, que foi localizado e preso. O homem foi autuado por tentativa de homicídio na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Ele deve ser apresentado em audiência de custódia para depois possivelmente ser encaminhado aos sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.