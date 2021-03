Caso ocorreu no bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/03/2021 13:01

ITAPERUNA - Dois homens e uma mulher foram surpreendidos com produtos do setor de papelaria - que ainda não estavam pagos - em uma bolsa enquanto permaneciam no interior de uma grande loja no bairro Cidade Nova, Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O trio foi abordado no início da noite desta segunda-feira (08), pelo segurança do comércio localizado na Avenida Presidente Dutra que encontrou na bolsa da jovem, caneta, apontador, bloco de notas, agenda, dentre outros artigos, que confrontada, afirmou que pagaria por eles. O caso foi parar na 143ª DP. As partes suspeitas alegaram que estavam sem cesta para carregar o material escolar e pretendiam pagar por tais produtos. Pelo fato dos envolvidos não terem saído do estabelecimento comercial, não foi configurado como furto, sendo todos liberados e os materiais entregues ao segurança.