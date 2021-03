Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/03/2021 13:10

Laje do Muriaé - O Disque Denúncia Noroeste está disponível para informações sobre a tentativa de homicídio, de um homem de 37 anos, ocorrida no final da tarde desta segunda-feira (08), na Rua Compositor Henrique Pinheiro, no Morro do Querosene, Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Na ocasião, com ferimentos nas costas e braço esquerdo, a vítima foi removida ao pronto socorro municipal, onde recebeu os primeiros atendimentos e depois seguiu transferido ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, onde segue internado. Apesar das buscas realizadas por militares do 29º BPM, nenhum suspeito havia sido identificado até o registro da ocorrência.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Informações anônimas que levem ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.