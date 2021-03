O fato foi apresentado à 137ª DP de Miracema. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/03/2021 15:07 | Atualizado 10/03/2021 15:10

MIRACEMA - Dois homens, 19 e 31 anos, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Demétrio, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) que atuam na 3ª Cia, durante patrulhamento pela Rua Ailton Zacarias, observaram dois suspeitos descendo uma escadaria quando o mais velho se desfez de algo arremessando o objeto para o lado. Os agentes realizaram buscas pelo local encontrando próximo a dupla uma pistola calibre 38 com numeração suprimida; 16 munições intactas e um carregador. O fato foi apresentado à 137ª DP no município onde ambos foram autuados com base no artigo 16 da Lei 10.826/03 e permaneceram à disposição da Polícia Civil. O jovem é paduano do bairro São João Batista e o outro envolvido é miracemense do bairro Santa Tereza.