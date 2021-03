Turismo e Agricultura começam a discutir a realização da Expo Café Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 12/03/2021 10:00

VARRE-SAI - Uma proposta para a possível realização, durante este ano, da Primeira Expo Café Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, foi apresentada durante reunião na Secretaria Municipal de Turismo. A ideia é elaborar um projeto nos moldes das feiras de negócios, voltado para a cadeia produtiva do café, através de parceria público/privada e captação de patrocínios.

Estiveram reunidos os secretários municipais de Turismo e de Agricultura, Fátima Pimentel e José Maria de Freitas Pelegrini; o presidente da Cooperativa de Café do Norte Fluminense Ltda (Coopercanol), José Ferreira Pinto, e consultor e representante da empresa que será a possível responsável pelo evento, Fábio Pimentel, para apresentação da proposta.



“No primeiro governo do Dr. Silvestre era realizada a Festa do Café e a proposta agora é a retomada do evento em novos moldes, onde a Prefeitura de Varre-Sai será uma aliada. O próximo passo é reunir com demais parceiros para apresentar e alinhavar ideias sobre o Projeto”, afirmou Fátima Pimentel.



Já o secretário municipal de Agricultura destacou que será uma oportunidade de negócios para os produtores. “Além de fomentar o Turismo de Negócios, o evento busca dar mais visibilidade aos produtos de Varre-Sai. Nós temos uma cadeia voltada para a cultura cafeeira que precisa de incentivo para trazer inovação e novas tecnologias para serem aplicadas no campo”, concluiu.

Turismo e Agricultura começam a discutir a realização da Expo Café Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação