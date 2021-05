Varre-Sai: Construção das 50 Casas Populares da Prata vai se tornar realidade. Divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 03/05/2021 17:09

VARRE-SAI - O prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, Silvestre José Gorini, juntamente com vereador Fabrício Pimentel e os engenheiros Filipe Neri de Oliveira Rodolphi e Luana Martins, recebeu nesta segunda-feira (03/05), em seu gabinete, o superintendente de Programas Habitacionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do RJ (Seinfra), Manolo Salazar, acompanhado do coordenador regional da Seinfra, Natalino Souza.

O superintendente da Seinfra esteve no município para entregar as plantas do projeto de construção das 50 casas populares de Santa Rita do Prata para aprovação municipal. A próxima etapa agora é a licitação para a construção das casas. “É bom ressaltar que o Projeto considerou o aumento do tamanho das unidades habitacionais e a melhoria da qualidade dos materiais empregados. É uma realização do governo Cláudio Castro, através do secretário Bruno Kazuhiro que esteve pessoalmente no município e se comprometeu com o prefeito Silvestre em concluir as casas”, lembrou Manolo.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do RJ, Bruno Kazuhiro, lembrou que objetivo em solucionar o problema das casas de Santa Rita do Prata é oferecer infraestrutura e qualidade de vida a todos que precisam. “Trata-se de um problema histórico, não só da cidade de Varre-Sai, quanto de toda a região, o abandono desse conjunto de casas populares. A nossa Secretaria trabalhou duro nos últimos meses para solucionar o problema, não apenas corrigindo os equívocos do passado, mas também oferecendo unidades habitacionais dignas para as pessoas que vão ocupá-las. Fico muito feliz que a Secretaria de Infraestrutura e a Prefeitura de Varre-Sai, nessa parceria, possam estar oferecendo uma qualidade de vida melhor para todos os que serão beneficiados, atingindo o objetivo que o governador Cláudio Castro nos determinou, a infraestrutura para quem mais precisa”, ressaltou o secretário Bruno.



Prefeito Dr. Silvestre recebeu do superintendente da Seinfra as plantas do Projeto. Divulgação/PMVS

O prefeito lembrou que além das casas, o projeto inclui também a urbanização do local. “Assinamos hoje (03) junto com o superintendente da Seinfra, as plantas do Projeto da Construção das Populares da Prata que serão complementadas com urbanização local, rede de água e esgoto e principalmente, com a reforma do campo de futebol local com alambrado, troca de gramado e iluminação. Agradecemos ao governador Cláudio Castro e ao secretário Bruno Kazuhiro por sua atuação, resolvendo um problema crônico de mais de 20 anos, passando por várias administrações”, concluiu o prefeito Silvestre.