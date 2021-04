Varre-Sai: vagas abertas para cadastro de reserva do Programa de Estágios. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 27/04/2021 13:39

VARRE-SAI - Em uma nova etapa do Programa de Estágios, iniciado em 2019, a prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), abre nova seleção para cadastro de reserva através do Processo de Seleção de Estagiários. Serão oferecidas vagas em 23 cursos de diversas áreas de ensino.

As inscrições acontecem de 3 a 14/05, no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Varre-Sai. A seleção será realizada através de prova objetiva que acontecerá no dia 23/05. E o resultado final será divulgado no dia 31/05, através do site da Prefeitura www.varresai.rj.gov.br

Publicidade

Podem se inscrever alunos dos cursos: Administração, Agropecuária, Biologia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Ambiental, Informática, Licenciatura em Letras, Biologia, Matemática ou Pedagogia (Normal), Medicina Veterinária, Sistema de Informação, Técnico em Administração, Agropecuária ou Enfermagem e Ensino Médio (para alunos a partir do 2º ano).

O Programa, da Secretaria Municipal de Gabinete de Varre-Sai juntamente com a Secretaria Municipal de Administração, conta com a coordenação de Jorge Martins e Nilson Bento de Oliveira. “É uma importante iniciativa por trazer facilidades aos estudantes, podendo fazer seu estágio no lugar que moram e também propiciando a oportunidade de descobrir talentos para a administração pública”, ressaltou o prefeito, Silvestre José Gorini.

Publicidade

E quem já faz estágio na Prefeitura como Iasmin Aparecida de Fátima Barsani, 19 anos, fala da experiência. “O estágio é importante por causa do conhecimento prático. Quando praticamos, vamos aprendendo melhor. Estou tendo oportunidade de montar peças jurídicas, fazer contestação e petições de juntadas e tem sido muito gratificante para mim. Fazer estágio na minha cidade nos dá a facilidade de locomoção” afirmou a estagiária em Direito.